7. Dez Hard n heavy *Gespielte Lieder*

205 Sendung 07. Dezember 2021 * Raise Your Fists, Hard ’n’ Heavy Metal* Playlist 01 Rob Zombie - Dead City Radio And The New Gods Of Supertown 2013 02 KK's Priest - Hail for the Priest 2021 03 Ozzy Osbourne feat Lemmy – Hellraiser 2021 04 Deep Purple - Oh Well 2021 05 Saxon - Carpe Diem (Seize The Day) 2021 06 Black Label Society - Set You Free 2021 07 Brass Against - Guerilla Radio 2018 08 Guns N Roses – ABSUЯD 2021 09 Guns N Roses - Hard Skool 2021 10 Korn - Start The Healing 2021 11 Slipknot - The Chapeltown Rag 2021