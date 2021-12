Honduras: Neue Präsidentin vor grossen Aufgaben

Zehntausende haben das Land in den letzten Jahren verlassen, die Bevölkerung hat kaum noch Vertrauen in die Institutionen, die Staatsfinanzen sind zerrüttet: Honduras ist in der Krise. Eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung schien der alten Regierung unter Juan Orlando Hernandez die Schuld zu geben, denn bei den Präsidentschaftswahlen vor gut 10 Tagen schwang die Linkskandidatin Xiomara Castro obenaus.

Im Wahlkampf hatte sie versprochen, Honduras tiefgreifend zu reformieren. Ob ihr das gelingen kann? Eine Bestandesaufnahme vom Radio Onda.