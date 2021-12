Altersvorsorge: Reform aus feministischer Sicht

Dem Parlament steht in dieser Session eine Monsterdebatte bevor: Die Debatte über die Zukunft der Altersvorsorge. Sowohl die AHV als auch die 2. Säule, die Pensionskassen müssen reformiert werden. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei die Frauen, diese erhalten heute deutlich weniger Rente als Männer: Fast 20›000 Franken pro Rentnerin pro Jahr. Dies liegt in erster Linie an der 2. Säule, denn die AHV kennt Gutschriften für unbezahlt geleistete Care-Arbeit, die Höhe der Pensionskassengelder basiert hingegen darauf, wie viel eine Person im Erwerbsleben verdiente.

Gestern entschied der Nationalrat ,dass Frauen aus neun Jahrgängen Zuschläge auf ihre AHV-Renten erhalten sollen, weil ihr Rentenalter von 64 auf 65 erhöht wird.

«Skandalös» findet Anja Peter Co-Geschäftsleiterin von economiefeministe, der Plattform für feministische Ökonomie. Die Frauen hätten ihren Beitrag schon längst geleistet, denn sie würden sowieso rund 100 Milliarden Franken weniger verdienen pro Jahr.