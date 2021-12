Investigativer Journalismus – wie stehts?

Ganze Sendung

Journalismus wird oft als 4. Gewalt in demokratischen Staaten bezeichnet, und investigativer Journalismus ist quasi deren “Königsdisziplin” – weil er dort gräbt, wo Dinge vergraben bleiben sollen. Doch wer gräbt da eigentlich? Wozu graben sie? Und wie? Subkutan gibt 3 Einblicke in die Arbeit von investigativen Journalist:innen.

Reflekt: Investigative Tiefenbohrungen

In den grossen Medienhäuser wird gespart, seit Jahren. Was da natürlich ziemlich schnell über die Klinge springen musste sind lange und aufwendige Recherchen. Diese aber sind die Grundlage für Journalismus, der unlautere Machenschaften aufdeckt. Was tun? Die Journalist:innen hinter REFLEKT haben 2019 kurzerhand eine Plattform geschaffen die genau darauf spezialisiert ist – lange und ausführliche investigativ Projekte. Unsere Redakteurin Likka Leuthard sprach mit dem redaktionellen Leiter Christian Zeier.

Bellingcat: Investigative Recherchen im Internet

Bellingcat ist ein recherche Kollektiv, welches immer wieder Kriegsverbrechen aufdeckt. Das aussergewöhnliche daran: Sie arbeiten ausschliesslich im Internet. Ein Team aus Journalist:innen, Forscher:innen und Freiwilligen aus der ganzen Welt untersuchen und verifizieren Daten aus dem Netz. Unsere Redaktorin Stella Bollinger schaute hinter die Kulissen des Kollektivs und sprach mit der Leiterin des “Tech Teams“, Johanna Wild.

Den leisen Skandalen auf der Spur

Investigativer Journalismus dreht sich nicht immer nur um die bombastischen, lauten Skandale. Dies beweist der freischaffende Journalist und Fotograf Klaus Petrus. In seinen Reportagen spricht er unbequeme, sozialkritische Themen an, welche gerne verschwiegen werden. Was häufig an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, erhält von Klaus Petrus ein Gesicht.