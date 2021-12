Retourkutsche für Kovi gestoppt?

Noch immer sieht man die orangen Fahnen an Fenster und Velos: Die Konzernverantwortungsinitiative hatte mehrere Jahre lang die Schweiz bewegt. Ende November 2020 holte sie dann fast 51 % Ja-Stimmen, scheiterte aber am Ständemehr.

Just während des Abstimmungskampfes reichte FDP-Ständerat Ruedi Noser eine Motion mit dem Titel «Werden die Anforderungen an die Steuerbefreiung juristischer Personen wegen Gemeinnützigkeit im Falle von politischer Tätigkeit eingehalten?» ein. Diese zielte explizit auf diejenigen Organisationen, welche sich zu Gunsten der Kovi äusserten.

Nachdem der Ständerat die Motion im Juni guthiess, beugte sich gestern der Nationalrat über die Vorlage. Er lehnte sie ab, die Motion ist somit vom Tisch.

Was aber, wenn sie durchgekommen wäre? Marco Faehndrich, Verantwortlicher Kommunikation bei Alliance Sud, der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft von sechs Schweizer Hilfswerken, erklärt: