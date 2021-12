Sendung vom 9. Dezember

Die Ampel steht: Gestern wurde Olaf Scholz als neuer deutscher Bundeskanzler vereidigt. Mit ihm trat auch ein neues Kabinett an: 16 Ministerien sind von Vertreterinnen und Vertretern von SPD, Grünen und FDP übernommen worden. Gemeinsam wollen sie sich für den sozialen Fortschritt in Deutschland einsetzen. Ein Armutsforscher hegt Zweifel am Erfolg dieser Bestrebungen.

Ausserdem: Die europäische Tibet-Jugend mobilisiert gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in China – Sie fordert: Kein Sportwashing von Menschenrechtsverletzungen.

Podcast der ganzen Sendung:

Zu den Beiträgen der Sendung: