Producer Niketaz im Interview!

Ist die Zeit von „One MC One DJ“ abgelaufen? Wie entsteht heutzutage Rap? Wie wird man erfolgreicher Producer? Producer, Artist und Soundengineer Niketaz hat die Antworten. Den haben wir heute nämlich im Interview zu Gast. Spontan mit dabei hat er seine Freunde „Z The Freshman“ und Lorenz von „Hotel Samar“. Wir reden über das Producing-Business, Connections und das neue Projet „Poesie Nocturne“ von „Z The Freshman“ und „Hotel Samar“ (Niketaz, Lorenz, Anina Shona).

Unsere Moderatorinnen Chrigi und Marina begleiten euch 2 Stunden durch die Sendung.

Stephanie von Botz3000 regt sich Chotzdoch über die IT auf.

Last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Gutschein für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.