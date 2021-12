Wadada Leo Smith 80 – DO 16. Dezember 2021

DO 16. Dezember 2021, 23:00-24:00

Crisscross 147 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Wadada Leo Smith – 80-jährig

Im Gebiet von Free Jazz und Free Musik arbeitet der Trompeter und Komponist Wadada Leo Smith seit den 1960er Jahren mit Alternativen zur konventionell notierten Komposition. Aus einer Blues-Musiker-Familie in Mississippi stammend und mit einem Musikethnologie-Studium leitet er seinen Avantgardismus vom langen Kontinuum der afrikanisch-amerikanischen Kultur her und strebt auch eine Kommunikation mit der Weltmusik an. Musikmachen ist für ihn die ebenbürtige improvisatorische Begegnung autonomer, aber auch sozial verantwortlicher Kreatoren. Smiths Suiten sind oft Bürgerrechts-Aktivisten, bedeutenden schwarzen Künstlern und besonderen Orten in Amerika gewidmet. Das Mitglied der Chicagoer AACM hat mit vielen namhaften Kollegen in Amerika und Europa gearbeitet und ist immer noch aktiv. Ein kleiner tönender Querschnitt seines grossen Werks.