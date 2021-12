Streit um Rückkehr-zentrum Biel-Bözingen

Zwischen dem Kanton Bern und der Stadt Biel herrscht dicke Luft. Grund für den Streit ist das Rückkehrzentrum Biel-Bözingen. Im Zentrum leben Menschen mit einem negativen Asylentscheid, die die Schweiz verlassen müssen. In Biel-Bözingen sind das rund 120 Menschen, 22 davon sind Kinder. Dort leben sie umzäunt in einer Containersiedlung. «Die Container sind in einem schlechten Zustand. Die Kinder sind dem schutzlos ausgesetzt», sagt der zuständige Bieler Gemeinderat Beat Feurer (SVP).

Der Streit entfachte neu, weil der Kanton Bern eine Medienmitteilung verschickte und darin erklärte, das Zentrum zu schliessen. Später hätte jedoch eine Aussprache zwischen Kanton und Stadt Biel stattfinden sollen. Das Vorpreschen des Kantons stiess in Biel auf Irritation. «Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Deswegen haben wir das Gespräch abgesagt», so Feurer.

Der zuständige Regierungsrat Philippe Müller (FDP) versteht die Reaktion aus Biel nicht. Das Gespräch und die Medienmitteilung hätten nichts miteinander zu tun. «Wir haben zum Gespräch gebeten, um eine Lösung zu suchen. Dass das Zentrum nicht weiterbetrieben wird, war ja bereits zuvor klar.»

Das Zentrum Biel-Bözingen wird vom Kanton betrieben, die Bewilligung dafür erteilt aber der Gemeinderat Biel. Seit der Inbetriebahme vor einenhalb Jahren streiten sich die Behörden darum. Biel wollte das Zentrum schliessen, unter anderem weil die Nutzung nicht zonenkonform ist. Der Kanton hingegen wollte es weiterhin betreiben.

Nun verspricht der Kanton, sich um einen neuen Standort zu bemühen. «Weil insbesondere die Kinder französischsprachig sind, wäre es wichtig, einen Ort in Biel zu finden», so Müller. Vor allem aber auch, damit die Kinder weiterhin die Schule besuchen könnten. Die Suche nach einem neuen Ort, wolle der Kanton gemeinsam mit Biel starten.

Gemeinderat Feurer hingegen winkt ab. «Mir ist kein solcher Standort bekannt. Und ich nehme an, dem Kanton auch nicht.» Sonst hätte er bereits früher eine Alternative angeboten, meint Feurer. Auch zu einem erneuten Gespräch, sei die Stadt Biel aktuell nicht bereit.