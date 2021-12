Playlist vom 15.12.21

Free Youth – We Can Move

Cubie Burke – Down For Double

Tagoe Sisters – Stay In My Heart

Akwesi Roberto – Hwewodofo

Christiana Essien – Nobody Can Stop You

Mike Umoh – Shake Your Body

Goldfinger Doe & B.M.S. – Let’s Dance Together

Kiki Gyan – Disco Dancer

P.V.P. – Tshilidzi

Scotch – Bafana Bafana

Ashiko – Gumba Fire (Madlakadlaka)

Taboo – Gammabolo

Dizzy K – Be My Friend

William Onyeabor – When the Going is Smooth & Good