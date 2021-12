Sendung vom 17. Dezember

Im heutigen RaBe-Info befassen wir uns mit der Berner Schulplattform «Base4Kids2», die nicht nur Lehrpersonen sondern offenbar auch die Politik überfordert. Dass die ganze Geschichte einem Skandal gleichkommt, macht ein frisch erschienener Untersuchungsbericht der Aufsichtskommission des Berner Stadtrats deutlich. Ausserdem werfen wir einen Blick auf die besten Schweizer Pressezeichnungen des Jahres, die es ab jetzt in der Ausstellung «Gezeichnet» im Museum für Kommunikation zu sehen gibt. Und in unserer akkustischen Freitagskolumne hält Slam-Poet Nicolas-Kessler eine Laudatio an das Fest der Liebe und die nicht ganz so besinnliche Weihnachtszeit.

Podcast der ganzen Sendung:

Die Beiträge der Sendung: