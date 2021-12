Unsere grosse Fragen und die Antworten darauf

Zum Ende des Jahres gibt es Blaton in einer Spezialsendung. Wir klären offene Fragen unserer Redaktionsmitglieder mit Hilfe von ExpertInnen. So haben wir statt einem Gast nun viele Stimmen, die uns aus unterschiedlichen Perspektiven kompetent weiterhelfen konnten.

107 Schafe. 108 Schafe. 109 schlafe!

Warum soll man zum einschlafen Schafe zählen, das hat unser Redaktor Ralph Natter den Schlafforscher Björn Rasch gefragt. Der Biopsychologe arbeitet und forscht an der Universität Fribourg und verrät uns eine Herkunft dieser weit verbreiteten Wendung.

Erkenne dich selbst

Der Spiegel wird in der Philosophie gerne als Metapher benutzt, vor allem wenn um Selbsterkenntnis und Reflektion geht. Das sagt Claus Beisbart vom philosophischen Institut der Universität Bern. Susanne Grädel hat sich mit ihrer Frage, welche Rolle der Spiegel in der Philosophie spielt, an ihn gewandt.

Frauen im Zivildienst

Armee oder Zivildienst – das ist eine Frage, die sich normalerweise nur Männer stellen. Weil unsere Redaktorin Dominique jeweils gefragt wird, ob sie Zivildienst gemacht hat, wenn sie ein rotes Zivi-T-Shirt zum Sportmachen trägt, hat sie sich darüber informiert, ob das überhaupt möglich wäre.

Unsere kleinsten Teilchen

Susanne Grädel wollte schon immer wissen: Wenn wir doch hauptsächlich aus Raum und Energie bestehen, warum fallen wir dann nicht durch den Boden oder plumpsen durcheinander durch? Die Antwort auf diese Frage hat der Physikprofessor Uwe-Jens Wiese vom Albert Einstein Center an der Universität Bern.

Schräger Don Carlos

Rebekka Meyer ist Operndramaturgin. Bei den Bühnen Bern ist sie an der Spielzeitplanung beteiligt und entscheidet mit wann was mit wem gespielt wird. Sie macht aber auch Werkeinführungen vor den Vorstellungen, ist für die Kommunikation nach aussen verantwortlich und ist als Produktionsdramaturgin bei manchen Inszenierungen von der Konzeption über die Proben bis ganz zum Ende mit dabei. So auch bei der aktuellen Inszenierung von Don Carlos am Stadttheater. Unser Redaktor Ralph Natter hat mit ihr gesprochen um herauszufinden, ob das Bühnenbild wirklich so aussehen sollte, wie’s in der Aufführung, die er besucht hat ausgesehen hat. Denn ihm fiel im Bühnenbild ganz besonders eine Stoffbahn auf, die schräger als die anderen Stoffbahnen war.

Die Oper läuft noch bis Januar 2022 für alle die sich selber ein Bild vom innovativen Bühnenbild machen wollen.

Wann wurde Jesus geboren?

Weihnachten gilt als schönes Fest in einer dunklen Jahreszeit und wird oft im Kreis der Familie gefeiert. Zudem ist ist das Wiegefest von Jesus einer der wichtigsten Feiertage der Christinnen und Christen. Aber ist Jesus wirklich an Weihnachten geboren? – Eine Antwort darauf gibt der Theologe Florian Lippke.

Durch die Sendung führten Evelyne Béguin und Samuel Schwegler im Studio.

