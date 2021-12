Luzi von der Luzerner Rap-Combo GeilerAsDu war zu Gast im RaBe Studio. Im Gepäck die neue EP «Versus», bei deren Produktion GeilerAsDu völlig neue Wege gegangen sind. Während vielen Sessions mit diversen Musiker:innen haben sie zusammen mit dem Produzenten Timo Keller (Hanreti) einen organischen und analogen Sound kreiert und ihre musikalische Identität neu definiert.

Wir sprachen mit Luzi über 3/4 Takt, Beziehungen und alles andere was aktuell so in der Welt abgeht.