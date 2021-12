Sendung vom 20. Dezember

In der heutigen Info-Sendung beleuchten wir die erste Klage gegen die europäische Grenzschutzagentur Frontex, die bei Europäischen Gerichtshof EuGH eingereicht wurde. Sie wirft Frontex Menschenrechtsverletzungen vor. Gleichzeitig läuft in der Schweiz bis Mitte Januar ein Referendum, das verhindern will, dass die Schweizer Beiträge an Frontex massiv erhöht werden auf über 60 Millionen Franken. Zudem werfen wir einen Blick auf einen neuen Bericht der Organisation «Reporter ohne Grenzen». Dieser zeigt, dass so viele Journalist*innen wie noch nie weltweit inhaftiert sind. Wir fragen nach, welche Erklärungen es dafür gibt.

Podcast der ganzen Sendung:

Die Beiträge der Sendung: