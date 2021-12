In der heutigen Infosendung bringen wir in Erfahrung, weshalb der Strafvollzug in der Schweiz auf Männer zugespitzt ist und weshalb es dennoch wichtig ist, die Konzepte auch auf Frauen anzupassen. Und im zweiten Teil der Sendung widmen wir uns einem eher unscheinbaren Vögelchen, das mittlerweile jedoch stark vom Aussterben bedroht ist – der Feldlerche. Diese wurde von BirdLife Schweiz aus guten Gründen zum Vogel des Jahres gekürt.

Podcast der ganzen Sendung:

Die Beiträge der Sendung: