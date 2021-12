Tadaaaa, der HardChor ist daaaa!

Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig – das ist nur zum 25. Geburtstag von RaBe möglich. Wir beenden unser Jubiläumsjahr mit dieser fantastischen Liebeserklärung an unseren Sender und sind völlig überwältigt! Danke für dieses grossartige Geschenk! Big LOVE für den HardChor und damit an alle Musiker:innen. Ein Hoch auf die Musikvielfalt! Wir geben alles dafür, auch in den nächsten 25 Jahren!

(P.S. Die geltenden Corona-Vorschriften wurden beim Videodreh eingehalten und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es sind alle gesund geblieben!)