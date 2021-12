Ho Ho Ho oder irgendsowas!

Morgen ist Heiligabend und wir bei Botz3000 stimmen euch schonmal auf die Festtage ein. Wir haben nämlich eure Stimmen Pro und Contra Weihnachten gesammelt und schauen mal wie Bern so zum Fest der Liebe steht. Keine Angst: „Last Christmas“ und konsorten bleiben euch erspart. Bei uns gibt es, wie immer, die Beste Musik auf dem Besten Sender.

Unsere Moderatorin Marina begleitet euch durch die Sendung.

Dominic hat sich in „Im Fium“ den Klassiker „Eyes wide shut“ angeschaut.

Und last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Gutschein für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.