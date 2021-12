Last Tracks – DO 30. Dezember 2021, 23:00-24:00

Crisscross 148 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Last Tracks

Wer hört schon eine CD oder LP bis zum letzten Stück und wieviele Musiker lassen sich fürs Ende etwas Besonderes einfallen? Zum Jahresabschluss geht‘s um den letzten Track auf spontan herausgegriffenen CD-Neuheiten und Klassikern – vom „Very Practical Trio“ mit Michael Formanek, Tim Berne, und Mary Halvorson, vom Duo „Futari“ mit Taiko Saito und Satoko Fujii, Miles Davis Sextet, Bill Evans Trio, Archie Shepp Sextet und von den 2021 verstorbenen Meistern Chick Corea und Pat Martino.

