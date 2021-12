Die Botz3000 Silvester-sendung: Damit der Rutsch auch wirklich gut wird.

Wir haben euch nach euren besten, dümmsten und peinlichsten Silvesterstories gefragt und ihr habt geantwortet. Morgen erfahrt ihr bei Botz3000 was unsere ZuhörerInnen in der Neujahrsnacht so für Unsinn anstellen.

Unsere Moderatorinnen Chrigi und Trixie führen euch durch den Nachmittag.

Tobias hat einen Jahresrückblick gestaltet.

Und last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Gutschein für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.