StattRadio Januar 2022

Aufgehorcht – Programmhighlights Januar À suivre… Quoi, finalement? Was folgt? Was erwartet uns? Worauf warten wir? Was suchen wir? In diesem neuen, frischen Jahr mit alten, abgestandenen Lasten und einigen glitzernden Hoffnungsschimmern ganz weit weg, dort in der Ferne, am sommerlichen Horizont. Dort, wo auf spritzigen Klangwellen herunterfallende Locken in den salzigen Wind gepeitscht werden. Zur Leichtigkeit hin lockt uns die Seele. Wenn sie doch noch eingewickelt ist in Winterdecken, als einzige Begleiter die Sterne und die Klänge aus dem RaBe, die ihr zukrächzen sei interaktiv, experimentiere, öffne dich, blicke in die Zukunft. Jazmin Vazquez

Sound Art im Äther Die Pandemie mit ihren Wellen und Lockdowns zwingt die Kultur und Kunst seit zwei Jahren, kreativeLösungen zu finden, wenn das Zusammenkommen mit dem Publikum nicht mehr möglich ist. Daraus sind teilweise tolle Partnerschaften entstanden, zu denen es in dieser Form sonst nie gekommen wäre. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Format „à suivre“ des HKB-Studiengangs Sound Arts. 2020 wurden die Semesterpräsentationen zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten. Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die „à suivre“-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten. Da krächzen die RaBen natürlich vor Freude! Nun also, im Januar 2022 wird das „à suivre #40“ nicht nur live an der Papiermühlestrasse abgehalten, sondern auch im Äther. Mittlerweile präsentieren Sound Arts-Studierende Projekte, die sich immer weiter in die musikalischen Zwischenräume von Hard- und Software und menschlicher Interaktion, aber auch in die Geschichte der elektronischen Musik und Medienkunst hinein bewegen: neue Instrumente und Interfaces, Projekte mit KI und maschinellem Lernen und andere abgefahrene Klangexperimente. Während du also vor Ort interaktive Soundinstallationen, Videovertonungen, Performances etc. besuchen kannst, gibt es im Radio ein breites Spektrum an elektronischer Musik, Stücke für Instrumente mit Live-Elektronik, Improvisationen mit selbstgebauten Controllern oder experimentelle Clubmusik. Nebst den konzertanten Semesterarbeiten und Examenswerken hörst du Statements der Komponistinnen und Komponisten sowie Interviews zu den gespielten Sound Art-Stücken. à suivre #40, 22. Januar 2022

ab 14.30 Uhr Installationen, ab 17 Uhr Konzert in der Papiermühlestrasse 13d

20 bis 22 Uhr Sendung auf RaBe Magdalena Nadolska

Liebhaberinnen und Liebhaber von Soul kommen auf den Frequenzen von RaBe ab Januar 2022 neu in den Genuss einer zweistündigen Musiksendung im Monatsrhythmus. Zur besten Brunch-Zeit am Sonntagmittag (11 bis 13 Uhr) wird der Tisch mit viel Groove-Sound gedeckt – von Jazz über Soul und Funk bis Blues. Entgegen dem üblichen Schema konventioneller Formatradiostationen, die ihr Publikum in Altersklassen schubladisieren, erlaubt sich «Weekend Soul» – so der Name der neuen Sendung – den Luxus, die Generationsgrenzen zu sprengen. Die Abspielliste wird entsprechend gefüllt mit Musik aus über sechs Dekaden, von den Sechzigern bis heute. Übrigens wird am Mikrophon Moderator Toni Varela die Zuhörerinnen und Zuhörer in seiner gewohnt freundlichen und unaufgeregten Art begleiten. Manchen wird er bekannt sein als eine der Stimmen aus dem Moderatorenteam von «Supernova».

Toni Varela

Alex Malheiros – Tempos Futuros (Far Out Recordings)

Alex Malheiros ist Mitglied der legendären brasilianischen Band «Azymuth» und hat mit seinem im November 2021 veröffentlichten Album «Tempos Futuros» einen eleganten Coup gelandet, der es im Januar ganz nach oben der Hitliste der RaBe-Sendung «Supernova» geschafft hat (Album des Monats). Malheiros gilt als Vorreiter der Fusion aus Space-Funk, Samba und Jazz und hat in der Vergangenheit die Bühne mit Jorge Ben, Milton Nascimento, Roberto Carlos und Marcos Valle geteilt. Produziert wurde «Tempos Futuros» vom Londoner Produzenten Daniel Maunick, Sohn des Incognito-Leaders Jean-Paul «Bluey» Maunick. Es ist ein futuristisches Werk, das sich rhythmisch und klanglich an die Traditionen der Heimat des Gitarristen anlehnt und mit ansehnlichen Featurings aufwartet. Es lohnt sich, die zwölf Titel auf die eigene Playlist zu setzen. Und vor allem lohnt es sich, der «Supernova» zu folgen. Denn da wird es im Januar ganz oft gespielt. Garantiert!

Luca D’Alessandro

Blaton Bei Blaton gehts am 13. Januar ab 17:00 wild zu und her. Eine Stunde lang um das Thema «Wild», mit all seinen Facetten. Im Studio live zu Gast ist der Biber Experte Christoph Angst www.biberfachstelle.ch.

Donnerstag 13. Januar, 17–18 Uhr Der 1’000’059. Art’s Birthday Self-made electronics, Schubert’s Winterreise auf Guitar-Amp verzerrt, einige kluge Worte eines berühmten Kulturphilosophen und die «Whispered Art History» von Robert Filliou – 1963 auf drei Vinyl-Singles für Jukebox aufgenommen und veröffentlicht – bilden die Folie für eine fulminante geburtstägliche Kulissenschieberei. Die Studys* von Sound Arts löteten im Dezember Kontakt-Microphone, um nicht nur den Weihnachtsbaum zu verstärken, sondern auch mit diesen akustischen Lupen nach „small-sounds“ zu suchen. Eine Sendung mit dem Studiengang Sound Arts der Hochschule der Künste Bern und Gästen.

Montag 17. Januar, 22–23 Uhr à suivre #40 2020 wurden die Semesterpräsentationen des HKB-Studiengangs Sound Arts mit dem Format «à suivre»zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten. Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die «à suivre»-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten. Nun also, im Januar 2022 wird das «à suivre #40» nicht nur live an der Papiermühlestrasse abgehalten, sondern auch im Äther. Mehr Infos findet ihr unter AKTUELL.

Samstag 22. Januar, 20-22 Uhr Neu Voyage In der neuen Sendung «Voyage» gibt es zwei Stunden feinste Ambient-Musik von Künstlerinnen und Künstlern, die sich an der Schnittstelle von Electronica, Downbeat, Jazz und Klassik bewegen. Voyage ist eine Einladung zum genauen Hinhören, zum Liegenbleiben, zum Tagträumen… perfekt für den Sonntagmorgen!

Sonntag 08–10 Uhr, alle 4 Wochen Fun Smile «Fun Smile» ist unsere neue slowakische Kindersendung für die ganze Familie. «Für die ganze Familie» ist ernst gemeint. Jeweils so ab der Mitte der Sendung richtet sich die Sendung eher an ein erwachsenes Publikum. Dann gibt’s Interviews mit spannenden Gästen und auch die Musik ist nicht mehr nur für unsere ganz jungen Zuhörer:innen.

Sonntag 12–13 Uhr, alle 2 Wochen Weekend Soul Mit «Weekend Soul» startet im Januar, wie der Name schon erahnen lässt, eine neue Sendung für Soul-Fans. In der Sendung gibt’s aber nicht «nur» Soul, sondern auch Jazz, Funk und Blues. Die Playlists von «Weekend Soul» werden gefüllt sein mit Musik aus über sechs Dekaden, von den Sechzigern bis heute. Unbedingt mal reinhören… nicht nur die Soul-Fans! Mehr zur Sendung unter HÖRMAL.

Sonntag 11–13 Uhr, alle 4 Wochen Anders The Vidiot Wie im Dezember schon angekündigt, ist ab dem neuen Jahr leider Schluss mit dem «Vidiot». Michu Spahr hat bei seinem Abgang aber angetönt, dass er vielleicht irgendwann mit einem neuen Sendungsprojekt beim RaBenhorst anklopfen wird. Würde uns sehr freuen! 🙂