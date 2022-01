4 Januar gespielte Lieder *

207 Sendung 04.01.2022 Gespielte Lieder 01 Santana - Shake It.(2016) 02 Santana - Anywhere You Want to Go.(2016) 03 Deep Purple - Perfect Strangers.(1988) 04 Black Country Communion - Man In The Middle.(2012) 05 Dana Fuchs - So Hard To Move.(2014) 06 Gary Clark Jr. - Third Stone From The Sun - If You Love Me Like You Say (Live).(2014) 07 Alvin Lee - Love Like A Man.(2013) 08 Rory Gallagher - Cradle Rock.(1974)