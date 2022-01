Premiere von Weekend Soul

Liebhaberinnen und Liebhaber von Soul kommen auf den Frequenzen von Radio RaBe ab Sonntag neu in den Genuss einer zweistündigen Musiksendung. Zur besten Brunch-Zeit am Sonntagmittag von 11 bis 13 Uhr wird alle vier Wochen der Tisch mit viel Groove-Sound gedeckt – von Jazz über Soul und Funk bis Blues. Entgegen dem üblichen Schema konventioneller Formatradiostationen, die ihr Publikum in Altersklassen schubladisieren, erlaubt sich «Weekend Soul» – so der Name der neuen Sendung – den Luxus, die Generationsgrenzen zu sprengen. Die Abspielliste wird entsprechend gefüllt mit Musik aus über sechs Dekaden, von den Sechzigern bis heute. Am Mikrophon begleitet Moderator Toni Varela die Hörerinnen und Hörer durch die Sendung. Mehr Infos gibt’s hier.