Der 1’000’59. Art’s Birthday

Self-made electronics, Schubert’s Winterreise auf Guitar-Amp verzerrt, einige kluge Worte eines berühmten Kulturphilosophen und die „Whispered Art History“ von Robert Filliou – 1963 auf drei Vinyl-Singles für Jukebox aufgenommen und veröffentlicht – bilden die Folie für eine fulminante geburtstägliche Kulissenschieberei. Die Studys* von Sound Arts löteten im Dezember Kontakt-Microphone, um nicht nur den Weihnachtsbaum zu verstärken, sondern auch mit diesen akustischen Lupen nach „small-sounds“ zu suchen. Nebst akustischem Sternenstaub entdeckten sie auch jenen legendären trockenen Schwamm, den das erste Kunstly* vor 1’000’059 Jahren in einen Eimer voll Wasser fallen liess…

„Art is what makes life more interesting than art“ (Robert Filliou)

*entgendert nach Phettberg Mit Pablo Dalcero, Dominic Denz, Julian Koch, Aaron Kurt, Moritz Lienhard, Noah Reusser, Nabel-Amani Serag, Mauel Stillhard, Jacqueline Waelle, Niklas Wey, Valerian Maly und Gästen Eine Sendung mit dem Studiengang Sound Arts der Hochschule der Künste Bern und Gästen

17. Januar 2022 / Radio RaBe 22 – 23 h / EBU 22.30 – 22.50 h

Die offizielle Seite vom globalen Art’s birthday mit den Links zu den weltweiten Feierlichkeiten: artsbirthday.ebu.ch