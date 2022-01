11. Norient Filmfestival mit neuem Kurationsteam

Am 12. Januar startet die elfte Ausgabe des Norient Filmfestivals. Zum ersten Mal setzt sich das Kurationsteam aus der ganzen Welt zusammen: Das 6-köpfige Team aus Grossbritannien, Indien, dem Libanon und der Schweiz hat seit April das Festival geplant.

Chafic Tabbara, Filmkritiker aus dem Libanon, ist künstlerischer Co-Leiter des diesjährigen Festivals. Er erzählt, dass die Zusammenarbeit mit den Kurator*innen aus der ganzen Welt zu Beginn nicht so einfach gewesen sei. «Wir haben alle verschiedene Hintergründe und deswegen einen anderen Blick auf die Filme», so Tabbara. Sobald sie sich besser kannten, hätte die Zusammenarbeit aber gut geklappt.

Die Internationalität des Teams wollte Tabbara auch in der Auswahl der Filme widerspiegeln. Er freut sich sehr, dass eine grosse Auswahl an Filmen von ausserhalb Europas im Programm ist. Und, dass zum ersten Mal auch ein paar Fiction-Filme mit dabei sind.

Auch zum ersten Mal zeigt das Filmfestival einen Horrorfilm mit dem Titel «The Devil’s Harmony». Eines der Highlights für den Produktionsleiter Hannes Liechti. Ebenso freut er sich darauf, dass im Kino ein Podcast gespielt wird. «Und aus dem Bereich der Performances freue ich mich auf die Feuerwerksperformance von Jack Dove auf der Schützenmatte», so Liechti.

Letztes Jahr konnten die Filme pandemiebedingt nur online gezeigt werden. Zwar sei auch in diesem Jahr vieles unsicher gewesen. «Wir sind wohl alle etwas überrascht darüber, wie heftig die Pandemie wieder zurückgeschlagen hat. So stark online zu gehen wie letztes Jahr kam für uns aber nicht in Frage», sagt Liechti. Es gebe aber dennoch einige Programmpunkte online.

So trifft sich auch das Kurationsteam während den Festivaltagen zum ersten Mal live. Chafic Tabbara ist aber vielmehr darauf gespannt, die Filme, die er bisher nur auf kleinen Bildschirmen gesehen hat, nun endlich auf einer grossen Kinoleinwand zu schauen.

Das Festival findet vom 12. bis 16. an verschiedenen Orten in der Stadt Bern statt, wie etwa im Kino Rex oder dem sososo space. Das Programm gibt’s hier.