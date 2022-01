CD-News – DO 13.Januar 2022

DO 13.Januar 2022, 23:00-24:00

Crisscross 149 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-News – Fred Hersh, Angelika Niescier/ Alexander Hawkins, Ohad Talmor, Gregg Belisle-Chi/ Tim Berne



„Breath“: Der Pianist Fred Hersh hat in der Pandemie-Konzertflaute eine Suite mit Streichquartet komponiert und aufgenommen. „Soul in Plain Sight“, eine spektakuläre Begegnung der Altsaxophonistin Angelika Niescier mit dem Pianisten Alexander Hawkins. Auf seiner Trio-Aufnahme „Puerta“ spielt Jordy Rossy ausschliesslich Marimba und Vibraphon. Intelligenter Creative Jazz, beeinflusst von Neuer Musik und Indien präsentiert Ohad Talmor (ts) mit den CDs „Long Forms“ und „Mise en Place“. „Mars“ führt den kanadischen Gitarristen Gregg Belisle-Chi ein, der mit Tim Berne (as) Arrangements von dessen Themen realisiert. Eine echte Entdeckung.

