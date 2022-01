The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 12.01.22

Thee Sacred Souls – Will I See You Again?

Nick Waterhouse – Medicine

Ella Fitzgerald – Summertime

The Notwist – Into Love Again

Jeffrey Lewis – Roll Bus Roll

Arthur Russell – The Platform On The Ocean

MGMT – Little Dark Age

Sony Saturation Club – State Of Mind

Phlitman and Kang – Cracking Up

Vanishing Twin – Face One Million

Hong Kong Dong – Hey Sexy!

Deerhoof – Midnight, The Stars And You

AVEM – Sable Noir

Mario Batkovic – Chorea Duplex

Kit Sebastian – Yeter

Porridge Radio – Eugh

GWENNO – Patriarchaeth

Tanz Mein Herz – Tales From The Middle Of The Night

Etran De L’Aïr – Etran Hymne

Einstellung – D Glaub Wie Haus

J&L Defer – The Collector

Angel Corpus Christi – Sleepwalker

Evelinn Trouble – Just Wanna Vibe

Kwesachu – Nothing (feat. Tirzah)

Bandit Voyage – Ma Mère

Goat – Goatfizz

Viagra Boys – Just Like You

We Be Echo – Kick

Tony Cook – Money (feat. Vernon Cheely)

Modula – Party Crime

Rino Gaetano – Sfiorivano Le Viole

This & That – Muse

MADMADMAD – Mouse Rock (Rework)

On My Ones – Treat Me Like A

Cassius Select – Essence (Original Mix)

Nu Genea – Marechià (with Célia Kameni)