Jessica Jurassica: „Heimliche Liebe zu Bruder Albertus“

Seit sie für ihren ersten Roman «Das Ideal des Kaputten» 2021 den Literaturpreis des Kantons Bern gewann, ist die in Bern lebende Autorin Jessica Jurassica in vielen Bücherregalen vertreten. Als Gründerin des Unterground-Label die „yungen huren dot hiv“, dem Euro-Dance-Duo Capslock Superstar und dem KSB Kulturmagazin ist die Künstlerin multimedial unterwegs. Der Text „Meine heimliche Liebe zu Bruder Albertus“, aus dem sie in diesem Beitrag liest, entstand im Corona-Sommer 2021 und erschien in der aktuellen Ausgabe des queeren Literaturmagazins „Glitter“.