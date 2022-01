Neues Soloalbum von Alex Malheiros

Bei Supernova gibt es diesen Samstagnachmittag entspannten Sound und wie immer zahlreiche Neuheiten. Wir spielen unter anderem Musik von Anthony Malka, Daniel Casimir, Mamas Gun oder Moonchild. In der Playlist befinden sich diesmal auch einige starke Remixe von Kaidi Tatham, STR4TA oder Zero 7. Das Album des Monats Januar kommt aus Brasilien. Azymuth-Bassgitarrist Alex Malheiros schaut in seinem Longplayer «Tempos Futuros» nach vorn. Das fünfte Studioalbum seiner Solokarriere ist eine wunderschöne Melange aus Fusion Jazz, Latin und Funk.