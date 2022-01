Abstimmungen vom 13. Februar 2022

Wie abstimmen beim nächsten Urnengang? Das RaBe-Info liefert Beiträge, die bei der Entscheidung helfen sollen.

Initiative «Kinder ohne Tabak»

Die Volksinitiative Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung will Tabakwerbung überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. Einzig an Orten, an denen Minderjährige keinen Zugang haben, wäre sie weiterhin erlaubt. Gegner*innen befürchten, dass ein solches Werbeverbot grossen wirtschaftlichen Schaden anrichten würde und argumentieren, dass die Vorlage zu extrem sei.

Es gäbe unter anderem eine Studie aus dem Jahre 2008 der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, welche belege, dass ein komplettes Werbeverbot von Tabakprodukten tatsächlich zu einer Reduktion des Tabakkonsums führen würde, erklärt Bernhard Kobel, Kommunikationsberater und Dozent für Markenpsychologie an der Fernfachhochschule Schweiz.

Er weist jedoch auch auf die Wichtigkeit von Werbung in unserem Wirtschaftssystem hin: «Ohne Werbung kann kaum Wettbewerb stattfinden und ohne Wettbewerb keine gesunde Wirtschaft». Alle Menschen würden von Werbung profitieren können, weil sie dazu beitrage, dass die Wirtschaft floriere. Zudem sei sie Teil der Wirtschaftsfreiheit in der Schweiz.

Im Interview mit RaBe gibt der Kommunikationsfachmann zu bedenken, dass die praktische Umsetzung der Initiative viele Herausforderungen mit sich bringen würde. Kinder und Jugendliche konsumieren dieselben Medien und bewegen sich im selben öffentlichen Raum wie Erwachsene. Werberestriktionen müssten somit sehr hoch angesetzt werden, «ein generelles Werbeverbot sei sicher leichter umzusetzen», erklärt Kobel. «Schlupflöcher finden die Werbenden immer. Solange Werbung, solange Empfänger».

Ein Ja zur Initiative zum Schutz von Minderjährigen vor Tabakwerbung würde in der Schweiz nicht der Startschuss sein zu einer «Prohibitionspolitik», wie manche Gegner*innen argumentieren. Bereits jetzt gibt es verschiedene Einschränkungen in Sachen Werbung, so sind beispielsweise bei den Medikamenten die Vorgaben schon jetzt sehr komplex. «Auch der Alkohol ist ein schönes Beispiel, weil hier theoretisch auch keine Werbung dafür gemacht werden darf – aber die Marken dieses Verbot umgehen, indem sie ihre alkoholfreien Pendants in der Werbung publizieren und somit auch ihren Markennamen trotzdem verbreiten können», sagt Kobel.

Bundesrat und Parlament stellen der Initiative mit dem neuen Tabakproduktegesetz einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Die neuen Bestimmungen würden Werbung für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten auf Plakaten und im Kino verbieten. Auch dürften Tabakkonzerne keine Zigaretten mehr gratis abgeben oder internationale Veranstaltungen in der Schweiz sponsern. Das neue Tabakproduktegesetz kann unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über die Volksinitiative in Kraft treten.

Parolenspiegel

JA: EDU, EVP, Grüne, SP

NEIN: Bundesrat, Parlament, FDP, SVP

Noch keine Parole gefasst: GLP, Mitte

Mediengesetz für oder gegen Medienmillionäre?

Als typisch schweizerischen Kompromiss wird das neue Mediengesetz oft bezeichnet.

Nach jahrelangen, äusserst zähen Auseinandersetzungen hat sich das Parlament schliesslich darauf geeinigt, die Medien mit jährlich 151 Millionen Franken zu unterstützen. Davon profitieren sollen sowohl lokale Radio- und Fernsehstationen als auch Online-Medien, sowohl kleinere Zeitungen, als auch grosse Medienkonzerne wie TX Group, Ringier und NZZ.



151 Millionen Franken staatliche Subventionen während einer befristeten Zeitspanne von sieben Jahren, zum Schutz der freien Presse und der Demokratie. Dafür werben die Befürwortenden des Mediengesetzes, unter ihnen Regula Rytz, Berner Nationalrätin der Grünen.

Die Medien stecken tief in der Krise. Mit der Digitalisierung geht die Zahl der Abonnent*innen stetig zurück, während die Werbeeinnahmen ins Internet zu Google, Facebook und Co abwandern.

An diese neuen Realitäten müssten sich die Medien anpassen, was Zeit und Geld brauche, so Rytz.

Ansonsten würden längerfristig nur die ganz grossen, von finanzstarken, politischen Kräften unterstützten Medien überleben. Um auch den kleinen, lokalen und regionalen Medien eine Überlebenschance zu geben, brauche es dieses Medienpaket.

Um die gefährdete Schweizer Medienvielfalt sorgt sich auch Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen. Den lokalen, unabhängigen Journalismus staatlich zu unterstützen, lohne sich auf jeden Fall, sagt Grossen, und das vorliegende Mediengesetz enthalte durchaus auch sinnvolle Massnahmen, wie beispielsweise die geplanten Fördergelder für digitale Medien.

In seiner Gesamtheit aber lehnt Grossen das Gesetz ab, weil es den alten Zustand zementiere, indem es insbesondere das Bedrucken von Papier und die Frühzustellung von Zeitungen subventioniere.

Zudem stört sich Grossen daran, dass der Grossteil der Subventionen an die grossen Verlage fliessen werde, das Referendumskomitee spricht von rund 70%. So werde man das Problem der schwindenden Medienvielfalt sicher nicht lösen, ist Grossen überzeugt.

Gemäss Regula Rytz sind diese von den Bürgerlichen in Umlauf gebrachten Zahlen komplett aus der Luft gegriffen. Die kleineren Medien würden künftig rund 55 – 60% der Subventionen erhalten. Das Parlament habe Medienministerin Simonetta Sommaruga und der Verwaltung klar den Auftrag erteilt, bei der Ausgestaltung der entsprechenden Verordnung darauf zu achten, dass man die Kleinen stärker fördere als die Grossen.

Parolenspiegel

JA: Bundesrat, Parlament, EVP, Grüne, SP

NEIN: FDP, SVP

Noch keine Parole gefasst: GLP, Mitte