Gibt es genügend Alternativen zu Tierversuchen?

Die Initiative Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt fordert eine vollständige Abkehr von wissenschaftlichen Versuchen mit Lebewesen.

Im Jahr 2020 waren in der Schweiz rund 500‘000 Tiere Teil eines Forschungsprojekts. Die allermeisten davon in Studien, die wenig belastend seien, so das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Also in Beobachtungsstudien oder in Studien, die leichte Beeinträchtigungen mit sich bringen, zum Beispiel durch eine Blutabnahme. Rund 1000 Tiere würden aber Tests mit dem sogenannten Schweregrad 3 unterzogen. Diese Tests verursachen starke Schmerzen, schwere Angst oder schwere Beeinträchtigungen, schreibt die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen in einem Grundlagenpapier.

Initiant Renato Werndli argumentiert, dass Tiere empfindsame Wesen seien, «sie verdienen es nicht, dass man sie für unsere Zwecke leiden lässt». Somit müsse jede Form von Tierversuchen verboten werden, so der Humanmediziner. Ausserdem seien Tiere keine guten Forschungsobjekte und die Resultat der Untersuchungen oft nicht auf Menschen übertragbar. Es gäbe unzählige Alternativen, welche zuverlässiger seien. «Der medizinische Fortschritt wäre heute wohl viel weiter, wenn wir nie auf Tierversuche gesetzt hätten», so der Humanmediziner.

Martina Munz, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Schaffhausen stimmt dem Komitee teilweise zu. Auch ihr sei Tierwohl ein grosses Anliegen, doch die Initiative geht ihr zu weit. Beobachtungsstudien, beispielsweise Fütterungsstudien oder Stallbaustudien für die Landwirtschaft würden sogar für mehr Tierwohl sorgen, so die ausgebildete Agronomin. Sie fürchtet zudem, dass es bei einem Ja zu Initiative einer Zweikassenmedizin kommt: «Diejenigen Personen, die das Geld haben, werden ins Ausland gehen und sich dort die entsprechenden Medikamente beschaffen», so Munz.

Pro und Contra im Beitrag:

Parolenspiegel

JA: –

NEIN: Bundesrat, Parlament, EDU, EVP, FDP, Grüne, SP, SVP

Noch keine Parole gefasst: GLP, Mitte