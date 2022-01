Sendung vom 21. Januar 2022

In der heutigen Infosendung werfen wir einen Blick nach Kasachstan, wo es nach den schweren Unruhen der letzten Wochen und dem Eingriff durch russische Sicherheitskräfte auf einmal wieder still geworden ist. Was ist passiert im zentralasiatischen Land? Ausserdem beleuchten wir eine aktuelle Filmreihe im Kino Rex, in deren Rahmen es unter anderem den bedeutenden Filmklassiker «Die sieben Samurai» in voller Länge zu sehen gibt. Und in unserer akkustischen Kolumne geht es heute um den Weltmeistertitel in einer Randsportart.

Podcast der ganzen Sendung:

Die Beiträge der Sendung: