Sound Art im Äther

Die Pandemie mit ihren Wellen und Lockdowns zwingt die Kultur und Kunst seit zwei Jahren, kreative Lösungen zu finden, wenn das Zusammenkommen mit dem Publikum nicht mehr möglich ist. Daraus sind teilweise tolle Partnerschaften entstanden, zu denen es in dieser Form sonst nie gekommen wäre. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Format „à suivre“ des HKB -Studiengangs Sound Arts . 2020 wurden die Semesterpräsentationen zum ersten Mal auf RaBe in einem Radio-Mix gespielt, da die Abschlussprojekte nicht live gezeigt werden konnten.

Der HKB gefiel es so gut bei uns, dass sie die „à suivre“-Sendung zur festen Grösse im Rahmen der Semester-Abschlüsse machten. Da krächzen die RaBen natürlich vor Freude! Nun also, im Januar 2022 wird das „à suivre #40“ nicht nur live an der Papiermühlestrasse abgehalten, sondern auch im Äther.

Mittlerweile präsentieren Sound Arts-Studierende Projekte, die sich immer weiter in die musikalischen Zwischenräume von Hard- und Software und menschlicher Interaktion, aber auch in die Geschichte der elektronischen Musik und Medienkunst hinein bewegen: neue Instrumente und Interfaces, Projekte mit KI und maschinellem Lernen und andere abgefahrene Klangexperimente.

Während du also vor Ort interaktive Soundinstallationen, Videovertonungen, Performances etc. besuchen kannst, gibt es im Radio ein breites Spektrum an elektronischer Musik, Stücke für Instrumente mit Live-Elektronik, Improvisationen mit selbstgebauten Controllern oder experimentelle Clubmusik. Nebst den konzertanten Semesterarbeiten und Examenswerken hörst du Statements der Komponistinnen und Komponisten sowie Interviews zu den gespielten Sound Art-Stücken.

à suivre #40, 22. Januar 2022, 20 bis 22 Uhr, Live-Sendung auf RaBe

Vor Ort in der Papiermühlestrasse 13d findet das Festival am 21. und 22. Januar statt.

Alle Infos dazu gibts hier.