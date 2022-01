Der historische Arbeiter*innenstreik in Bellinzona

Was tun, wenn nicht nur der eigene Arbeitsplatz, sondern der gesamte Standort und die Stellen all Deiner Kolleg:innen bedroht sind? Was kann ein Streik in einer solchen Situation bewirken? Weshalb macht es Sinn, sich dann zusammen zu tun und sich zu wehren? Zwei externe Unterstützer des SBB- Streiks von 2008 in Bellinzona erzählen.