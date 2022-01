In der heutigen Info-Sendung sprechen wir mit der Menschenrechtsverteidigerin Faith Kasina aus Nairobi über die massiv angestiegene Polizeigewalt in Kenia – vor allem in Slums kommt es regelmässig zu aussergerichtlichen Tötungen. Und in unsere Reihe zu den Abstimmungen beleuchten wir heute die Vorlage über die stärkere Regulierung von Zweitwohnungen in der Altstadt.

Podcast der Sendung:

Die Beiträge der Sendung: