«Frauen am Berg»: Fundbüro für Erinnerungen

Was bedeuten diese gelben Plakate des Alpinen Museums in Bern? «Frauen am Berg» steht da drauf, ein Fundbüro für Erinnerungen. Ist das eine Ausstellung? Monika Hofmann wollte es wissen und hat das Museum am Helvetiaplatz besucht. Im ersten Untergeschoss trifft sie auf einen Raum voller Gegenstände: Stiefel, Pickel, Steigeisen. Und doch scheint es nicht eine klassische Ausstellung zu sein.

Das Fundbüro für Erinnerungen sei ein partizipatives Sammlungsprojekt, sagt die Projektleiterin Rebecca Etter. Es sei einerseits eine Ausstellung, andererseits aber auch ein «Mitmachprojekt». Der Ausgangspunkt ist die Lücke in einer Sammlung, hier das Fehlen der Geschichten von Bergsteigerinnen. Das Publikum wird mit der Ausstellung aufgefordert, eigene Gegenstände und Geschichten beizutragen und somit diese Lücke zu schliessen.

Das Herzstück des Fundbüros «Frauen am Berg» bilden zehn eindrückliche Videoporträts mit oder über Pionierinnen in den Alpen. Diese Videos sind mit Gegenständen der Ausstellung verbunden. So findet sich beispielsweise neben skurrilen, pantoffelähnlichen gelben Stiefeln ein Etikett, welches man scannen und damit mehr über die Stiefel und deren Besitzerin erfahren kann. Im Video zu diesen Stiefeln erscheint die Bergpionierin Heidi Lüdi und erzählt, was es mit diesen sogenannten «Daunenfinken» auf sich hat.

Heidi Lüdi ist eine Pionierin. Sie wurde 1984 als erste Frau in den Akademischen Alpenclub Bern aufgenommen. Im Gegensatz zu vielen männlichen Alpinismuslegenden ist sie praktisch unbekannt. Das Fundbüro gibt ihr und anderen Bergpionierinnen durch die Videos und die präsentierten Gegenstände ein Gesicht – und eine Geschichte.