Neues Jahr – neue Platte! Kommenden Donnerstag, 27. Januar 2022 sind die Männer von KASPAROV zu Gast bei DEEP DIVE. AB 20:00 Uhr erzählen sie dir mehr über ihre neue Scheibe „For the Loved Ones“. Bis dann kann man sich gut mal auf ihrer Bandcamp-Seite inspirieren lassen.

Um 21:00 Uhr steht ein internationales Album im Fokus: Amyl & The Sniffers – Comfort To Me. Hier reinhören!