Mehr Diversität in Berner Stadtverwaltung

Mit dem neuen Schwerpunkteplan Migration und Rassismus 2022 – 2025 will der Berner Gemeinderat die Teilhabe der Migrationsbevölkerung weiter fördern und der kulturellen Vielfalt stärker Rechnung tragen. Dabei setzt die Stadt unter anderem im «eigenen Gärtchen», sprich bei der Verwaltung und den städtischen Kommissionen an.

Fast ein Viertel der Berner Erwerbsbevölkerung hat keinen Schweizer Pass, rund 24% sind Ausländer*innen. In der Stadtverwaltung arbeiten jedoch gemäss einer breit angelegten Personalbefragung aus dem Jahre 2020 nur gerade 8% Ausländer*innen. Auch der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung liege noch deutlich unter demjenigen in der Erwerbsbevölkerung.

Deshalb soll die aktuelle Anstellungs- und Beförderungspraxis der Stadtverwaltung durchleuchtet, Hürden und gläserne Decken erkannt und eine umfassende Human Ressources-Diversitätsstrategie erarbeiten erarbeitet werden, wie Susanne Rebsamen, Leiterin Fachstelle Migration und Rassismusfragen ausführt.

Stärker abbilden soll sich die kulturelle Vielfalt der Stadt auch in den gemeinderätlichen Kommissionen. Da sehr viele dieser Kommissionen bei der Kultur angesiedelt sind, wurde dort bereits anfangs 2020 mit einem Pilotprojekt begonnen.

Ziel des Pilotprojektes sei, einerseits die Zusammensetzung der Kommissionen diverser zu gestalten, und andererseits bei der Vergabe von Kulturfördergeldern der Diversität stärker Rechnung zu tragen, sagt Franziska Burkhard, Leiterin von Kultur Stadt Bern.

In einem ersten Schritt sei es darum gegangen, sich spezifischen Wissen anzueignen und die aktuelle Zusammensetzung und Arbeitsweisen der Kommissionen unter die Lupe zu nehmen. In einem zweiten Schritt gehe es nun darum, die besten Strategien und Massnahmen zu suchen und auszuprobieren, um die Diversität des von der Stadt geförderten, professionellen Kunst- und Kulturschaffens zu steigern. Diese beträfen zum Beispiel Anpassungen bei den Eingabemöglichkeiten, Förderinstrumenten oder Auswahlkriterien.

Anschliessend sollen die Erkenntnissen und Methoden, welche sich bewährt haben, in einer Art Werkzeugkoffer zusammengetragen werden, um sie anderen gemeinderätlichen Kommissionen, Förderstellen und Institutionen zur Verfügung zu stellen, um auch dort die Diversität zu fördern.