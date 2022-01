Teilrevision der Berner Gemeindeordnung

Am 13. Februar kann die Berner Stimmbevölkerung darüber entscheiden, ob die Stadt Bern ihre aktuelle Gemeindeordnung revidieren soll. Die Gemeindeordnung ist im Grunde genommen nichts anderes als das Fundament des ganzen Gemeindewesens. Sie regelt die Grundzüge der Organisation, der Zuständigkeiten sowie der Mitwirkung der Stimmberechtigten und legt die wichtigsten Aufgaben und Themen fest, denen sich die Stadt widmen will. Doch weshalb ist eine solche Revision überhaupt nötig? Und was passiert, wenn die Vorlage oder eine der beiden darin formulierten Zusatzvarianten angenommen werden? Wir haben nachgefragt bei Vivianne Esseiva, FDP-Stadträtin und Mitglied der Sonderkommission zugunsten einer neuen Gemeindeordnung.