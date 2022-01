Das Zentrum Paul Klee zeigt vom 29. Januar bis zum 8. Mai 2022 die erste umfassende Retrospektive in der Schweiz zum facettenreichen Werk von Gabriele Münter (1877-1962). Münter war eine bedeutende expressionistische Künstlerin. Nach dem zweiten Weltkrieg ging ihr Werk vergessen. Die Kuratorin, Fabienne Eggelhöfer, meint dazu: «Das hängt damit zusammen, dass die ganze Kunstszene hauptsächlich aus Männern bestand und diese den Frauen nicht den Platz einräumten, den sie verdienten.»

Diesen Platz schafft nun das Zentrum Paul Klee mit der Ausstellung «Gabriele Münter: Pionierin der Moderne». Diese Retrospektive ist möglich, weil das Zentrum Paul Klee eng mit der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung in München zusammenarbeitet, die den gesamten Nachlass verwaltet. Und ins Zentrum Paul Klee passt Gabriele Münter, weil sie in München die Nachbarin von Paul Klee war. Die beiden haben sich 1911 kennengelernt und waren in derselben Kunstszene unterwegs. Jedenfalls bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges.

Die Ausstellung ist thematisch in vier Teile gegliedert: Natur, da Münter sich stark mit Landschaftsmalerei auseinandergesetzt hat, Spiegel, wo eine Auswahl der vielen Porträts gezeigt wird, die sie alle angefertigt hat, Salon, da sind die Stilleben zu sehen, und schliesslich Kinderzimmer, wo ihre Auseinandersetzung mit Kinderzeichnungen und Kinderkunst zu betrachten ist.

Die kunsthistorische Bedeutung von Gabriele Münter ist gross. Sie war in den 1910er-Jahren in München und dort Teil der künstlerischen Avantgarde, die nach einer neuen Ausdrucksform gesucht hat. Ihr Haus war zudem das Zentrum, in dem man sich getroffen und wo man diskutiert hat. In ihrer Malerei begann sie auch sehr früh, sich expressionistisch auszudrücken: Landschaftsbilder in grellen Farben, Gesichter in grün, blau und rot.

Was aber irritiert ist, dass Münter für die Propagandaausstellung „Die Strassen Adolf Hitlers“ gemalt hat. Wie ihre Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus einzuschätzen ist, muss, laut Kuratorin Fabienne Eggelhöfer, erst noch erforscht werden.