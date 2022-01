In der heutigen Infosendung besuchen wir eine neue Ausstellung im Zentrum Paul Klee mit dem Titel «Gabriele Münter: Pionierin der Moderne», hinterfragen die Menschenrechtssituation in Katar, wo Ende Jahr die Fussballweltmeisterschaft ausgetragen wird und geben dem Bündner Nachwuchsautor Valerio Meuli das Wort in unserer Freitags-Kolumne.

