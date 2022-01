In der heutigen Info-Sendung beleuchten wir die Initiative «Grundrechte für Primaten» die am 13. Februar in Basel-Stadt zur Abstimmung kommt und wir werfen einen Blick nach Honduras, wo die frisch vereidigte Präsidentin Xiomara Castro gegen die Anarchokapitalist*innen ankämpft.

Die Beiträge der Sendung: