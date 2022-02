209 Sendung 1 Febr 2022 Rest in Peace †

209 Sendung 1 Februar 2022

Rest in Peace †

gespielte Lieder

01 Beck Bogert Appice – Superstition 1973

†Tim Bogert 2021

02 Black Oak Arkansas – Lord Have Mercy On My Soul 1971

†Rickie Lee Reynolds 2022

03 Kansas – Can I Tell You 1974

†Robby Steinhardt 2021

04 Iron Butterfly – In-A-Gadda-Da-Vida 1968

†Ron Bushy 2021

05 Procol Harum – Simple Sister 1972

†Alan Cartwright2021

06 Lucifer’s Friend – Free Baby 1970

†John Lawton 2021

07 Dan Sartain – Doin’ Anything I Say 2010

†Dan Sartain 2021

08 Judas Priest – Never Satisfied 1974

†John Hinch 2021

09 Metal Church – Fan The Fire 2016

†Mike Howe 2021

10 Meat Loaf – Bat Out of Hell 1977

†Meat Loaf 2022

11 The Michael Schenker Group – Rock Will Never Die (Walk The Stage 2014