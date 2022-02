Forschungsgebiet Superheld*innen

Schiller, Goethe und co.: Wer sich an der Universität für Germanistik einschreibt, erwartet, dass die Klassiker auf dem Programm stehen werden. Doch in der deutschen Literaturwissenschaft wird viel breiter geforscht: Annika Frank doktoriert beispielsweise an der Uni Mannheim in Comicforschung mit Fokus auf Superhelden-Geschichten.

Ein Beitrag in Zusammenarbeit mit dem Radio Bermuda.