Tierrechtsaktivist wird Tierquälerei vorgeworfen

Er hat Missstände in der Nutztierhaltung aufgedeckt, nun steht er vor Gericht. Tobias Sennhauser räumt ein, dass er vor rund vier Jahren mit Kamera in mehrere Poulet-Mastbetriebe eingedrungen sei. Aus den Bildern fertigte die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus dann die Kampagne Der grosse Hühnerschwindel. Diese zeigte auf, wie Schweizer Hühner in riesigen Hallen auf engstem Raum leben und dass diese industrielle Produktion für die Tiere Stress, Krankheit und Tod bedeutet. Die SRF-Sendung 10vor10 nahm das Thema auf, in der Folge wurden die Bedingungen in der Hühnermast wegen einer entsprechenden Interpellation auch im Bundeshaus diskutiert.

Nun muss sich Tobias Sennhauser vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten. Ihm werden Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Letzteres weil durch das unbefugte Betreten der Anlagen die Tiere gestresst und in Angst versetzt worden seien, so der Strafbefehl. Der Präsident von Tier im Fokus habe somit die Tierwürde missachtet.

Im Interview mit RaBe erklärt er, ob es keine legalen Möglichkeiten gegeben hätte, Missstände in Mastbetrieben aufzudecken.