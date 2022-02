Er hat die Musik im Blut!

Das neue Jahr startet mit neuer Live-Musik. Heute ist Lucky Wuethrich & Band bei uns im Studio.

Unsere Moderator*innen Chrigi und Tobias begleiten euch die ganzen zwei Stunden durch die Sendung.

Trixi stellt in der Rubrik «im Fium» denn Film über Jonny Cash «Walk the line» vor. Ob Ihr der wohl gefallen hat?



Und last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen 10.- Gutschein für die Turnhalle gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.