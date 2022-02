Die queere Filmreihe «Uncut» war schon vielerorts zu Gast, sie startete jung und wild Ende der 1990er-Jahre im Gaskessel und läuft nun etabliert im Kino Rex. «Uncut» heisst sie, weil man ungeschnittene, unzensurierte, ungeschminkte Filme zeigen wolle, so Gründer Georges Pauchard.

Gerade in Zeiten von Netflix und anderen Streaming-Diensten sei es wichtig, eine queere Filmreihe in einem Kino zu veranstalten, meint Pauchard. Erstens sei dies für die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community zentral. Aber nicht nur um die Sichtbarkeit der queeren Lebensrealitäten, sondern auch um die der queeren Filme ginge es. Denn es gäbe eine grosse Fülle an LGBTIQ-Filmen, die es nicht ins Kino schaffen, die nicht auf Netflix laufen und die auch nicht so einfach gestreamt werden können. Diesen Filmen eine Plattform geben, sei ihm auch ein zentrales Anliegen, so Pauchard. «Uncut» zeigt hauptsächlich neue Spielfilme. Aber auch Klassiker werden immer wieder ins Programm aufgenommen.

Der Film «La Fracture» der französischen Regisseurin Catherine Corsini läuft am 8. Februar 2022 um 20:30 Uhr und am 9. Februar 2022 um 18 Uhr im Kino Rex.