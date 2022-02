Erste Berner Notschlafstelle für Jugendliche

Nach erfolgreich abgeschlossenem Crowdfunding und der erfolgreichen Suche nach einem Haus steht der Eröffnung der ersten Berner Notschlafstelle des Vereins «Rêves sûrs – sichere Träume» für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren nichts mehr im Weg.

Mit dem neuen, kostenlosen und niederschwelligen Angebot wolle man eine bestehende Lücke schliessen, sagt Sozialpädagoge und Projektkoordinator Robert Sans.

Der Unterstützungs- und Betreuungsbedarf von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als einer sehr fragilen Personengruppe sei höher als bei Erwachsenen. Deshalb soll die Notschlafstelle auch über ein reines Übernachtungsangebot hinausgehen. Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, sich beraten zu lassen und Unterstützung auch in amtlichen und administrativen Belangen zu erhalten.

Offizielle Zahlen, wie viele junge Erwachsene in Bern kurz- oder längerfristig kein Obdach haben, gibt es nicht. Ins Leben gerufen haben die Notschlafstelle Fachpersonen, die aufsuchend tätig sind oder in freiwilligen Settings wie Jugendtreffs arbeiten und dabei beobachtet haben, dass es ein solch spezifisches Angebot braucht.

Während ihrer Arbeit seien sie immer wieder mit Personen oder Personengruppen konfrontiert, welche nicht wüssten, wo sie die Nacht verbringen sollen. Daraus können prekäre Situationen entstehen, wenn sich die jungen Menschen beispielsweise der Szene auf der Strasse angliedern oder mit teilweise nicht vertrauenswürdigen Personen nach Hause gehen, was wiederum zu Gefährdungssituationen führen könne.

Das Team von «Rêves sûrs – sichere Träume» geht davon aus, dass insbesondere Betroffene von häuslicher Gewalt, junge Erwachsene, die sich aus einer Institution entfernt haben, Personen mit Suchtverhalten oder mit Fluchthintergrund das Angebot nutzen werden.

Junge Erwachsene in schwierigen Situationen mit vielfältigen Rucksäcken zu beherbergen, bringe viele Herausforderungen mit sich, betont Robert Sans.

Eine grosse Herausforderung sei sicher, dass man es schaffe, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen wirklich niederschwellig zu sein. So müssten bei minderjährigen Jugendlichen eigentlich zwingend Eltern oder Vormundschaft informiert werden. Diesbezüglich wurden sie von zwei Jurist*innen beraten, welche Handlungsspielräume ihnen im Sinne einer Güterabwägung zur Verfügung stehen und in welchen Situationen sie ganz klar verpflichtet seien, Meldung zu erstatten.

Voraussichtlich im Mai eröffnet die Notschlafstelle an der Studerstrasse 44 ihre Tore. Das Haus gehört der Stadt Bern, mit welcher ein Zwischennutzungsvertrag bis 2025, mit der Möglichkeit auf Verlängerung abgeschlossen wurde. Sie wird durchwegs jede Nacht offen sein und bietet Rückzugs- und Schlafräume für 5 – 6 Personen.