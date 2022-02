Die Themen des heutigen Infos: Soll das Parkkartenregime in der Stadt Bern geändert werden? Darüber befindet heute der Stadtrat. Weniger Menschen in der Sozialhilfe – Chancen und Risiken dieser Entwicklung. Die EU stuft Investitionen in Atomkraft als «klimafreundlich» ein – Folgt nun ein neuer AKW-Boom?

Beiträge zur Sendung: