Radioblog: Das neue Mediengesetz und die Demokratie

Es ist Freitag und somit Zeit für unsere Hörkolumne – den Radioblog. Dieser stammt heute ein letztes Mal aus der Feder von unserem ehemaligen Inforedaktoren Salim Staubli. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der Schweizer Medienlandschaft und um die Demokratie, sollte die Stimmbevölkerung am 13. Februar tatsächlich „Nein“ sagen zum neuen Mediengesetz. Interessant findet er die Tatsache, dass sich offenbar auch die Gegner*innen des neuen Medienpakets Sorgen um die Demokratie machen. Allerdings aus Gründen, die unserem Kolumnisten nicht wirklich einleuchten wollen. Ein „Nein“ zur Förderung der Medienvielfalt setzt in seiner Wahrnehmung zudem falsche Signale, auch wenn es durchaus Gründe gäbe ein „Nein“ in die Urne zu legen.