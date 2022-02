Lady Wray mit starkem Soulalbum

Vier Wochen nach der Premiere feiert Weekend Soul die erstmalige öffentliche Ausstrahlung des offiziellen Jingles der Sendung. Produziert wurde er von Irina Mossi und Jones aka Jonas Zahnd, die an der Eröffnungssendung im Januar zu Gast waren. Musikalisch wird die Sendung erneut viel Jazz, Soul, Funk und Blues bieten. Neuer Sound kommt diesmal unter anderem von Barney McAll, Jazzanova, Khruangbin oder der legendären brasilianischen Sängerin Flora Purim, die nach 15 Jahren ihr erstes Studioalbum veröffentlicht. Das Highlight der Sendung ist aber ganz der Soulsängerin Lady Wray aus Virginia gewidmet. Ihr brandneues Album heisst «Piece of Me». Es ist Ende Januar bei Big Crown Records erschienen. Nicole Wray, so ihr bürgerlicher Name, wurde als Teenager von niemand geringerem als Missy Elliot unter Vertrag genommen. Seither hat sich einiges in ihrer Karriere getan. Wir werden ein paar Songs des Albums abspielen und auch ein wenig mit ihr plaudern.